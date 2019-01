ओडिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका, कार्यकारी अध्यक्ष ने राहुल को पत्र लिख दिया इस्तीफा, बोले- लोग चाहते हैं BJD से लड़ूं चुनाव

लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को एक और झटका लगा है. ओडिशा में विपक्षी कांग्रेस को झटका देते हुए प्रदेश में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और झारसुगुडा के विधायक नब किशोर दास ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से उनका मोहभंग हो गया है और वह सत्तारूढ़ बीजद में शामिल होंगे. उम्मीद की जा रही है कि वह बीजद की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं.

हालांकि, उन्होंने ओडिशा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है. ओडिशा में इस साल लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव होंगे. नब किशोर दास ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना पत्र भेज दिया है जो 25 जनवरी को राज्य के दौरे पर आ सकते हैं. उन्होंने पत्र में पार्टी से इस्तीफे के लिए खेद प्रकट किया है. किशोर दास ने पत्र में बताया कि वह सत्तारूढ़ बीजद में शामिल होंगे और झारसुगुडा विधानसभा क्षेत्र में विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के अनुरोध पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है.

Odisha Congress Working President and Jharsuguda MLA, Naba Kisore Das resigns from party. In a letter written to Rahul Gandhi he said "The people and voters of my area want that I should contest the next election from BJD." pic.twitter.com/3xhv33ph5a