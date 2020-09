PM मोदी ने J&K में जो किया है, उसे कभी भी वापस लेने को नहीं कहूंगा- उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने एक नई किताब में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर की बात. (फाइल फोटो)

खास बातें नई किताब में उमर अब्दुल्ला कश्मीर पर बोले

कहा- भारत से अलग कोई भविष्य नहीं

बोले- लेकिन भारत ने कश्मीर से बुरा बर्ताव किया

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने एक नई किताब में कहा है कि वह 'न तो धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय बन सकते हैं' और 'न ही ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी बन सकते हैं, जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते.' अब्दुल्ला ने एक किताब 'India Tomorrow: Conversation with the Next Generation of Political Leaders' में कहा कि ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि आप दूसरों के हिसाब से खुद को नहीं ढालें और आप जो हैं, वही बने रहें. इस किताब का हाल में विमोचन हुआ है.