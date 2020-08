सिन्हा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल बनने वाले पहले राजनीतिक व्यक्ति हैं. अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ‘‘अजीब संयोग है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल को तब हटाया गया जब उन्हें इसकी बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी. जब उन्हें सामान पैक करने और अनौपचारिक ढंग से रवाना होने का ऑर्डर मिला तो उस समय उनकी कई बैठकें निर्धारित थीं.'' उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार उम्मीदों के विपरीत कोई भी आश्चर्यजनक कदम उठा सकती है.

In a strange coincidence both the last Governor of J&K state & the 1st Lt Governor of the Union Territory of J&K have been removed when they least expected it. They both had a full schedule of meetings planned when they got the order to pack & leave rather unceremoniously.