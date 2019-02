विपक्षी पार्टियों ने किया ममता बनर्जी का समर्थन , शरद पवार बोले- यह संघीय ढांचे पर हमला है

कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया. वह चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस प्रमुख से सीबीआई की पूछताछ के प्रयास के खिलाफ धरने पर बैठी हैं. विपक्ष ने सीबीआई को 'भाजपा का गठबंधन सहयोगी' बताया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बनर्जी से फोन पर बात की और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और यह फासीवादी ताकतों को हराएगा. राहुल ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम भारत की संस्थाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के निरंतर हमलों का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर ममता के साथ है. कांग्रेस ने कहा कि कोलकाता में सीबीआई की कार्रवाई स्पष्ट तौर पर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने और संघीय राजनीति पर 'हमला' करने जैसा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह द्वारा सार्वजनिक तौर पर दी गई 'धमकी' के 48 घंटे के भीतर आया है.

ममता बनर्जी का आरोप, बगैर वारंट के ही आई थी CBI की टीम, कहा, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है मोदी सरकार

Rahul Gandhi, Omar Abdullah, Akhilesh Yadav, Tejashwi Yadav, Chandrababu Naidu, Mayawati, Sharad Pawar, and Arvind Kejriwal spoke to Mamata Banerjee over phone and expressed solidarity. pic.twitter.com/QYm6TDsa1d