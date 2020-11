भारत में Serum Institute के साथ बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन 70% असरदार

सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि 'आज हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम पड़ाव पार कर लिया है. अंतरिम डेटा दिखाते हैं कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 70.4% प्रभावी है. दो डोज़ के रेजीमेन में दिखा है कि यह 90 फीसदी असरकारक है.'

In partnership with @AstraZeneca, we're hoping to supply 3 billion doses of the vaccine and make it available to people around the world by the end of next year. The #OxfordVaccine can be stored at fridge temp & deployed quickly using existing infrastructure.