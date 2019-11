पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- चुनावी बॉन्ड 'दशक का सबसे बड़ा घोटाला'

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने चुनावी बॉन्ड को “दशक का सबसे बड़ा घोटाला” करार देते हुए कहा कि जिस दानकर्ता ने बीजेपी को दान नहीं दिया उसके बारे में पार्टी को पता होगा और जो पूरी तरह अंधेरे में होगा वह है भारत की जनता. उनकी तरफ से उनके परिवार द्वारा ट्वीट की गई पोस्ट में उन्होंने कहा, “चुनावी बॉन्ड दशक का सबसे बड़ा घोटाला हैं.”

I have asked my family to tweet this on my behalf:



Electoral Bonds are the biggest scam of the decade.



Purchasers will be known to the Bank and, therefore, to the Government.



Donor will be known to the party (BJP) to which he donated.