Parliament Winter Session: लोकसभा में पूछा गया पहला सवाल- फारुक अब्दुल्ला कहां हैं?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू के संबोधन के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार को शुरुआत हो गई. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की बैठक शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की उम्मीद जताई. सत्र की शुरुआत होते ही लोकसभा में पहला सवाल फारुक अब्दुल्ला से जुड़ा हुआ पूछा गया. सदन में राष्ट्रगान के बाद टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने सवाल किया 'सर फारुक अब्दुल्ला यहां पर नहीं हैं.' इस पर स्पीकर ने कहा कि पहले नये सदस्यों को शपथ लेने दें. वहीं, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए, 'विपक्ष पर हमला बंद करो. फारुक अब्दुल्ला जी को रिहा करो. हम न्याय चाहिए.'

Delhi: Opposition MPs in Lok Sabha raise slogans, "Vipaksh par hamla bandh karo, Farooq Abdullah ji ko riha karo, We want justice". #WinterSessionpic.twitter.com/F0IdPG2NGA