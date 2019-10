Maharashtra Results: चुनाव परिणाम के बाद बोले NCP प्रमुख शरद पवार- 'रिजल्ट ने यह साबित कर दिया कि...'

महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी-शिवसेना गठबंधन (BJP-Shiv Sena Alliance) की सरकार बन रही है. दोनों पार्टियां ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है. महाराष्ट्र में बीजेपी 105 और शिवसेना 56 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है. दोनों पार्टियों को मिलाकर यह आंकड़ा 161 पहुंच जाता है. दूसरी तरफ, कांग्रेस-NCP गठबंधन 98 सीटें जीतने में सफल रही. साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42 और NCP को 41 सीटें मिली थी. उस चुनाव में भाजपा और शिवसेना अलग-अलग चुनाव लडे़ थे. हालांकि, बाद में शिवसेना भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गई थी.

Sharad Pawar, Nationalist Congress Party (NCP) President, in Baramati: Our role is, that people have given us the opportunity to sit in the Opposition and not form the govt. We will carry out our work efficiently. #Maharashtrapic.twitter.com/Tyrubj6ghJ