मिर्जापुर में बोले पीएम मोदी: पिछली सरकारों की वजह से 300 करोड़ की योजना में लगे साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये

पीएम मोदी अपने दो दिवसीय पूर्वांचल दौरे के दौरान दूसरे मिर्जापुर पहुंच चुके हैं. मिर्जापुर में पीएम मोदी ने बाणसागर नहर परियोजना को देश के नाम समर्पित किया. साथ ही वह आज कई और विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी ने आज जनपद मिर्जापुर के विकास के लिए 4008 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया. जिनमें बाणसागर नहर परिजना और मेडिकल कॉलेज है. आज पीएम मोदी मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा. साथ ही प्रधानमंत्री राज्य में 108 जन औषधि केन्द्रों का उद्घाटन भी कियाय. पीएम मोदी ने कहा कि देश को भी आर्थिक रूप से नुकसान सहना पड़ा. लगभग 300 करोड़ के बजट से शुरू हुई ये परियोजना लगभग 3,500 हज़ार करोड़ रुपये लगाने के बाद पूरी हुई है.-पीएम मोदी हाल ही में एक और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बीते 2 वर्षों में भारत में 5 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं. इसमें सरकार की योजनाओं का भी बड़ा प्रभाव है जो गरीबों का खर्च कम कर रही हैं. निश्चिंतता का यही भाव, उन्हें नए अवसर भी दे रहा है.

