प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने एससीओ की बैठक (SCO Meeting) को शुक्रवार को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज को आतंक से मुक्त करना जरूरी है. इसके लिए मानवतावादी ताकतों को एकजुट होना होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ देशों को मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ना होगा और आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए. लोगों का आपसी संपर्क अहम है. पीएम मोदी दो दिवसीय एससीओ सम्मेलन के लिए गुरुवार को बिश्केक पहुंचे थे. एससीओ चीन के नेतृत्व वाला आठ सदस्यीय आर्थिक एवं सुरक्षा समूह है जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है..."

एससीओ देशों के सम्‍मेलन में भले ही पीएम मोदी ने पाकिस्‍तान का नाम नहीं लिया लेकिन ये साफ कर दिया कि जो लोग आतंकवाद को पनाह देते हैं उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि समाज को आतंकवाद मुक्‍त करना है और इसके लिए एससीओ देशों को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा. पीएम मोदी ने सम्‍मेलन में अफगानिस्‍तान का भी जिक्र किया. उन्‍होंने कहा कि अफगानिस्‍तान में शांति जरूरी है और इसके लिए भारत अफगानिस्‍तान के साथ खड़ा है. पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन होना चाहिए.

PM Modi addressing leaders of member states at the SCO summit in Bishkek: India has been a permanent SCO member for 2 yrs now, we've given a positive contribution in all activities of SCO. We've continued engagements to enhance SCO's role & credibility on the international stage. pic.twitter.com/qjyx5unAWY

साथ ही शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारा लक्ष्य स्वस्थ सहयोग को मज़बूत करना है..." उन्होंने इसके लिए नया फॉर्मूला 'HEALTH' भी दिया, जिसका अर्थ है - H - स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग (Health Cooperation), E - आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation), A - वैकल्पिक ऊर्जा (Alternative Energy), L - साहित्य तथा संस्कृति (Literature and Culture), T - आतंकवाद-मुक्त समाज (Terrorism-free Society) तथा H - मानवीय सहयोग (Humanitarian Cooperation).'

SCO समिट के दौरान PM मोदी और इमरान खान के बीच दुआ-सलाम भी नहीं हुई: रिपोर्ट

PM Modi in Bishkek: Literature & culture provide our societies a positive activity, stop the spread of radicalization among the youths. During my visit to Sri Lanka I visited the St. Anthony's shrine, where I witnessed the ugly face of terrorism that takes the lives of innocents. pic.twitter.com/JeSoVtb3Vg