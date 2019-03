पीएम मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन की स्वदेश वापसी को लेकर तोड़ी चुप्पी, दिया यह जवाब...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Wing Commander Abhinandan) की पाकिस्तान से वापसी को लेकर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने (PM Modi) तमिलनाडु में एक रैली के दौरान कहा कि मैं बार-बार यह नहीं दोहराना चाहता कि आखिरी विंग कमांडर की महज दो दिन में पाकिस्तान से स्वदेश वापसी कैसे हो गई. उन्होंने (PM Modi) कहा कि तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंका में मृत्युदंड झेल रहे हैं. हालांकि भारत सरकार के दखल के बाद सऊदी के प्रिंस ने 850 भारतीय कैदियों को छोड़ने का फैसला किया है. ध्यान हो कि 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन का विमान पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ने की कोशिश के दौरान पीओके में क्रैश हो गया था. वह विमान से सुरक्षित बाहर निकल गए थे लेकिन पीओके में लैंड होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान की सेना ने हिरासत में ले लिया था.

Welcome Home Wing Commander Abhinandan!



The nation is proud of your exemplary courage.



Our armed forces are an inspiration for 130 crore Indians.



Vande Mataram!