कचरा बीनने वाली महिलाओं के साथ बैठकर PM मोदी ने कचरे से निकाली प्लास्टिक

मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उन महिलाओं से मुलाकात की, जो कचरे से प्लास्टिक बीनती हैं, और उनका हाथ भी बंटाया. प्रधानमंत्री बुधवार को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान को लॉन्च किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे, जहां उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की. प्रधानमंत्री बुधवार को मथुरा जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme- NADCP) को लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य मवेशियों में होने वाली फुट एंड माउथ डिज़ीज़ (FMD) तथा ब्रूसेलोसिस का खात्मा करना है.

मथुरा से PM मोदी ने शुरू किया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का अभियान, कहा- भारत के पास कृष्ण हैं प्रेरणा स्त्रोत

Mathura: Prime Minister Narendra Modi meets women who pick plastic from garbage and extends a helping hand to them. PM will launch a campaign against single-use plastic products, today. pic.twitter.com/FZrFuJSuco