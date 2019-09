हाउडी मोदी में PM मोदी ने अमेरिकी सांसद की बीवी से मांगी माफी, VIDEO में जानें पूरा मामला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के सीनेटर जॉन कॉर्निन की पत्नी से माफी मांगी है क्योंकि उनके जन्मदिन पर कॉर्निन ‘हाउडी मोदी' कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में मोदी कॉर्निन की पत्नी सैंडी से माफी मांगते और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं. वहीं उनके पति मोदी के साथ खड़े मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आज आपका जन्मदिन हैं और आपके जीवनसाथी मेरे साथ हैं. स्वाभाविक रूप से आपको आज मुझसे जलन हो रही होगी.' साथ ही उन्होंने कहा, ‘आपको शुभकामनाएं, मैं आपके सुखद जीवन और बेहद समृद्ध शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करता हूं. शुभकामनाएं.'

