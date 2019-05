पीएम मोदी आज वाराणसी की जनता को देंगे धन्यवाद, शहर के कई हिस्सों से गुजरेगा काफिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर फिर से विश्वास जताने पर लोगों का आभार व्यक्त करने और प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आज को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की यात्रा करेंगे. वाराणसी पहुंचने के बाद मोदी सड़क मार्ग से पुलिस लाइन से बांसफाटक तक जायेंगे. उनका काफिला शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगा. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों के अनुसार वह आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और बाद में अपनी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करेंगे. शनिवार को मोदी ने ट्वीट किया , ‘‘मां से आशीर्वाद लेने के लिए कल शाम गुजरात जाऊंगा. मुझ पर पुन: विश्वास जताने के लिए परसों मैं काशी की महान भूमि के लोगों का आभार जताने वहां जाऊंगा.'' जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किये गये हैं. सिंह ने पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी के साथ मोदी की यात्रा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. मोदी जहां जहां से गुजरेंगे वहां सुरक्षा, अर्धसैनिक और विशेष सुरक्षा दल के कर्मी बड़ी संख्या में तैनात किये गये हैं. वाराणसी से लोकसभा चुनाव 4.79 लाख वोटों के अंतर से जीतने के बाद मोदी की अपने निर्वाचन क्षेत्र की यह पहली यात्रा होगी. उन्होंने न केवल अपनी सीट बचाए रखी बल्कि उन्होंने जीत का अंतर भी 2014 के चुनाव की तुलना में करीब एक लाख वोट बढ़ा लिये. 19 मई के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश में मोदी ने अपने आप को‘काशीवासी' बताया था और इस नगरी को अपना मार्गदर्शक कहा था.

पीएम मोदी के स्वागत का भव्य इंतजाम

