पीएम मोदी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

खास बातें पीएम मोदी सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे कोरोना के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जाएगी कॉन्फ्रेंस के लिए पीएम मोदी ने रखा था प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों द्वारा आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे. इस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के खिलाफ एक साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी. दुनिया भर में 5,000 लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस से 1 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में प्रभावित हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया है कि एक साझा हित के लिए आगे आएं. 15 मार्च शाम 5 बजे. पीएम मोदी सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व करेंगे. यह कॉन्फ्रेंस कोरोना वायरस के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाने के लिए आयोजित की जा रही है.

Coming together for common good!



15 March, 1700 IST



PM @narendramodi will lead India at the video conference of all SAARC member countries, to chalk out a strong common strategy to fight COVID-19 in the region. pic.twitter.com/Qa0kL9CqcI — Raveesh Kumar (@MEAIndia) March 14, 2020

बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि इस महामारी से निपटने के लिए सार्क देशों को आगे आना चाहिए.

शुक्रवार को पीएम ने ट्वीट किया था, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सार्क देश आगे आएं और कोरोना से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाएं. हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा कर सकते हैं. हमारे नागरिकों को स्वस्थ रखने के विषय पर चर्चा की जा सकती है.

I would like to propose that the leadership of SAARC nations chalk out a strong strategy to fight Coronavirus.



We could discuss, via video conferencing, ways to keep our citizens healthy.



Together, we can set an example to the world, and contribute to a healthier planet. — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2020

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया को स्वस्थ रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए. भारत,पाकिस्तान,अफगानिस्तान, बांग्लादेश,भूटान,मालदीव,नेपाल और श्रीलंका सार्क के सदस्य देश हैं.

Our planet is battling the COVID-19 Novel Coronavirus. At various levels, governments and people are trying their best to combat it.



South Asia, which is home to a significant number of the global population should leave no stone unturned to ensure our people are healthy. — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2020