PM Modi UNGA Speech: प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, UNGA में भाषण के लिए तैयार, आप भी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) बस थोड़ी देर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भाषण देने जा रहे हैं. पीएम मोदी तीसरे स्पीकर हैं. अगर सब कुछ तय समय से हुआ तो भारतीय समय के मुताबिक क़रीब रात 7.15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का भाषण हो सकता है. यूएन में भाषण से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'यूएन में संबोधन के लिए तैयार...बस थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा, आप भी इसे लाइव देख सकते हैं. उनके बाद पाकिस्तानी पीएम इमरान ख़ान (Imran Khan) बोलेंगे. माना जा रहा है कि इमरान यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं.

All set for the @UN General Assembly session!



The speech of PM @narendramodi begins shortly. Do watch it LIVE. pic.twitter.com/63fWbgG0b7