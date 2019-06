दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर मालदीव पहुंचे PM नरेंद्र मोदी

अपने कार्यकाल की दूसरी पारी की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अपने पहले दौरे पर मालदीव (Maldives) पहुंचे. उनकी यह यात्रा भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति को दी जा रही महत्ता को दर्शाती है. पीएम मोदी का माले हवाईअड्डे पर विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने स्वागत किया. इस यात्रा का मकसद हिंद महासागर द्वीपसमूह के साथ संबंधों को और मजबूत करना है. प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान 'रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन' से सम्मानित किया जाएगा.

Prime Minister Narendra Modi arrives at Male Airport. PM Modi is on his state visit to Maldives, this is his first overseas visit after his re-election. pic.twitter.com/BRNFyE9WJI