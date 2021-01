Coronavirus वैक्सीन लॉन्च पर क्यों भावुक हुए PM नरेंद्र मोदी, देखिए VIDEO

PM नरेंद्र मोदी ने कहा, 'सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट नहीं पाए. उन्होंने एक-एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया, इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है.' यह कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए.

#WATCH | PM Narendra Modi gets emotional while talking about the hardships faced by healthcare and frontline workers during the pandemic. pic.twitter.com/B0YQsqtSgW