PM मोदी के 70वें जन्मदिन पर CM अरविंद केजरीवाल ने किया विश- हैप्पी बर्थडे सर!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Birthday) 17 सितंबर, 2020 यानी आज 70 साल के हो गए हैं. इस मौके पर देशभर के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की है. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं सर. मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं.'

.@narendramodi Wishing you a very happy birthday Sir. I pray for your long and healthy life.