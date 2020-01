'परीक्षा पे चर्चा' के बहाने कपिल सिब्बल का निशाना- PM मोदी को छात्रों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को छात्रों से 'परीक्षा पे चर्चा' (Pariksha Pe Charcha 2020) की. पीएम मोदी ने उनके साथ अपने मूल्यवान सुझाव साझा किए. इस दौरान पीएम ने शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद किया. इस कार्यक्रम का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि छात्र तनावमुक्त होकर आगामी बोर्ड एवं प्रवेश परीक्षाएं दें. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किए गए 'परीक्षा पे चर्चा' के तीसरे सत्र में पीएम मोदी ने छात्रों और शिक्षकों से परीक्षा के तनाव को दूर करने पर संवाद किया. इस कार्यक्रम में करीब 2,000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया. इनमें से 1,050 छात्रों का चयन निबंध प्रतियोगिता के जरिए किया गया था.



Kapil Sibal, Congress: I suggest PM should let students be alone as this is time to prepare for boards. He shouldn't waste their time. Discussion should be held on 'openness' in degrees after it is obtained, it should be known to everyone.That's the 'Mann Ki Baat' he should do. pic.twitter.com/RpBnV4SDCN