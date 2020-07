जेल में बंद कवि-कार्यकर्ता वरवरा राव कोरोनावायरस से संक्रमित

एल्गार परिषद-माओवादियों से संबंध होने के मामले में आरोपी और जेल में बंद कवि-कार्यकर्ता वरवरा राव (Varavara Rao) के कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. अस्पताल प्रशासन ने गुरुवार को यह जानकारी दी. न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद 80 वर्षीय वरवरा राव को इसी सप्ताह सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.



Varavara Rao, an accused in a case related to Bhima Koregaon violence, has tested positive for COVID-19. He was admitted in Mumbai's JJ Hospital on Monday night & will be shifted to St George Hospital which has a COVID treatment facility: JJ Hospital Dean Dr Ranjeet Mankeshwar