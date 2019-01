मकर संक्रांति पर सियासी पतंगबाजी: अमित शाह ने लड़ाए पेंच तो जिग्नेश ने कसा प्रधानमंत्री पर तंज, लिखा- मोदी जी आपकी पतंग कटने वाली है

चुनावी मौसम में हर पर्व का राजनीतिकरण हो जाता है. मकर संक्रांति का त्योहार भी इससे अछूता नहीं रहा. लोकसभा चुनाव से पहले इस पर्व पर पतंगबाजी का सियासी करण होता देखा गया. देश के कई राज्यों में जहां मंगलवार को मकरसंक्रांति मनाई जा रही है तो वहीं गुजरात में 14 जनवरी को ही इसे मनाया गया. इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और विजय रूपाणी पतंगबाजी का लुत्फ लेते दिखाई दिए तो वहीं गुजरात में एक ही छत पर जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल पतंग और मांझे के साथ नजर आए.

Makar Sankranti 2019: मकर संक्रांति पर इसलिए खाई जाती है खिचड़ी, ये है महत्व

Enjoyed flying kite in Naranpura, Ahmedabad. It is something I look forward to every Uttarayan.



May this festive season bring peace, joy and good fortune for all. pic.twitter.com/OgkBUK4bp9