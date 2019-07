कर्नाटक संकट: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले- खरीद-फरोख्त का आरोप हम पर लगा रहे हैं, किया धरा उन्हीं का है

कर्नाटक की राजनीति में सियासी घमासान जोरों पर है. कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री डीके शिवकुमार (DK ShivaKumar) और जेडीएस विधायक शिवालिंगे गौड़ा (Shivalinge Gowda) बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे. दोनों नेता बागी विधायकों से मुलाकात करने के लिए मुंबई गए थे लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ये मुलाकात नहीं हो सकी. जिस होटल में बागी विधायक रुके हैं वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई. होटल के बाहर महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और दंगा कंट्रोल करने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है.

इस मामले में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावेड़कर (Prakash Javadekar) ने राज्यसभा में कांग्रेस को जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'हताशा की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है लेकिन ये राज्य का सवाल है. हम पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है. सब उनका (कांग्रेस और जेडीएस) ही किया धरा है. सदन पर चर्चा होनी चाहिए.'

वहीं बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कहा कि हमने विधान सौधा के सामने धरने पर बैठने का फैसला किया है. हम स्पीकर और गवर्नर से मुलाकात करेंगे. इसके बाद येदियुरप्पा और बाकी नेताओं ने विधान सौधा के बाहर प्रदर्शन किया.

Bengaluru: Former Karnataka CM and BJP leader BS Yeddyurappa and other BJP leaders hold protest outside Vidhana Soudha. #Karnatakapic.twitter.com/TxTqAUveIm