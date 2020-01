नीतीश कुमार को झूठा बताने वाले प्रशांत किशोर को JDU ने पार्टी से निकाला, पवन वर्मा की भी छुट्टी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को झूठा बताने वाले प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने पार्टी से निकाल दिया. जेडीयू ने प्रशांत किशोर के साथ-साथ पवन वर्मा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. हाल के दिनों में कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग जारी थी. एक दिन पहले जब नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह के कहने पर उन्हें (प्रशांत किशोर) पार्टी में रखा था, इसे लेकर भी ट्वीट वार हुआ था. प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को झूठा बताया था और कहा था कि, 'मुझे JDU में क्यों और कैसे लेकर आए इस बारे में झूठ बोल रहे हैं. अपने ही रंग में रंगने की बेहद खराब कोशिश कर करे हैं. लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं तो कौन यह भरोसा करेगा कि अभी भी आपमें इतनी हिम्मत है कि अमित शाह द्वारा भेजे गए आदमी की बात न सुनें?

JD(U) leaders Prashant Kishor and Pavan Varma have been expelled from the party for indulging in 'anti party activities'. pic.twitter.com/9U37LkrjZC