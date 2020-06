कोरोनावायरस के आतंक के बीच 'अनलॉक 2' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश

साथियों लॉकडाउन खोलने पर बहुत नियमों का पालन करना था. देश के नागरिकों को उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है. विशेषकर कन्टेनमेंट जोंस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा।जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा.

लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई. इस योजना के तहत गरीबों के लिए पौने दो लाख करोड़ रु. का पैकेज दिया गया. बीते 3 महीनों में गरीबों के खाते में रुपये जमा किए गए है.

कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को तीन महीने का राशन यानि पांच किलो गेंहू या चावल मुफ्त दिया गया. इसके अलावा प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई. यानि अमेरिका की कुछ जनसंख्या से ढ़ाई गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है. आज मै इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्व घोषणा करने जा रहा हूं. हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान कृषि क्षेत्र में ही मुख्य तौर पर ज्यादा काम होते है. अब देखिए सावन महीने के शुरू होते ही त्योहार शुरू हो जाते हैं.

त्योहारों का यह समय जरूरत भी बढ़ताा है और खर्च भी बढ़ाता है. हमन अब फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा यानि नवंबर महीन के आखिरी तक कर दिया जाएगा. यानि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना नवंबर में भी लागू रहेगी. सरकार द्वारा उन पांच महीनों के दौरान 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा पांच किलो गेंहू या पांच किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक परिवार को एक किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा. इस योजना में 90 हजार करोड़ रुपए खर्च होगा. अगर इसमें पिछले तीन महीनों को खर्च भी जोड़ दें तो ये 1.50 लाख करोड़ रु हो जाता है.

पूरे भारत के लिए एक राशनकार्ड की व्यवस्था भी हो रही है.

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ट्वीट कर पीएम मोदी के संबोधन की जानकारी दी थी. इसके अलावा केंद्रीय गृह अमित शाह ने भी ट्वीट देशवासियों के प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने की अपील की.

