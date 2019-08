पार्टी नेताओं को हिरासत में लिये जाने के बाद प्रियंका गांधी ने पूछा, ‘क्या अब भी लोकतंत्र है?’

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर किस आधार पर जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया है. शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस इकाई के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने से रोके जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने पूछा कि क्या मीडिया से बात करना गुनाह है. पुलिस ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रवींद्र शर्मा को हिरासत में ले लिया है और जम्मू कश्मीर के इसके अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को नजरबंद किया है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘किस आधार पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया? क्या मीडिया से बात करना गुनाह है? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जो भारत के संविधान का सम्मान तथा उसका पालन करते हैं, उन्हें हिरासत में 15 दिन हो गये हैं.'

On what grounds have Cong leaders in J&K been arrested? Is it a crime to speak to the media? It's now 15 days since ex CM's who respected and abided by the Constitution of India just like our leaders, have been under arrest.