कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने हैदराबाद (Hyderabad) में एक युवती और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के संभल (Sambhal) में एक किशोरी के साथ हुए बलात्कार के बाद हत्या की निर्मम घटनाओं पर आक्रोश प्रकट किया. उन्होंने शनिवार को कहा, ''अब बात करने का नहीं बल्कि सख्त कदम उठाने का वक्त है''.अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए प्रियंका ने कहा, हैदराबाद और संभल में हुईं बलात्कार और हत्या की घटनाओं से मैं काफी दुखी हूं. अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है.'' उन्होंने आगे कहा कि समाज में हो रहीं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अब हमें बोलने से ज्यादा कुछ करना होगा.

प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, ''हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, हिंसा को नकारना होगा, महिलाओं को रोजाना जिस नृशंसता का सामना करना पड़ता है, उन घृणित तरीकों को स्वीकार करने से मना करना होगा''.

यहां देखें ट्वीट:

Our mindsets have to be jolted into changing, into rejecting violence, into refusing to accept the abhorrent manner in which women are being brutalised on a daily basis.