Jharkhand Elections: प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला, कहा- आवाज उठाने वाले छात्रों पर तो आप...

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने झारखंड के पाकुड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में जब छात्र इस कानून के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पुलिस उनपर लाठीचार्ज करती है. इस कानून के खिलाफ पूरे देश में छात्र सड़कों पर हैं. झारखंड के लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये चुनाव आपकी मिट्टी और मां का चुनाव है, झारखंड के अस्तितव का चुनाव है. जंगल के हजारों रंग होते हैं लेकिन बीजेपी को ये रंग दिखाई नहीं देते हैं.

Priyanka Gandhi Vadra, Congress in Pakur, #Jharkhand: In Delhi when students raised their voice, police lathi-charged them. Across the country students have hit the streets in protest against it. #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/TgsKE9hilL