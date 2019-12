राहुल गांधी की 'रेप इन इंडिया' वाली टिप्पणी को लेकर BJP ने दर्ज कराई शिकायत

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'रेप इन इंडिया' वाली टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव आयोग (Election Commission) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि हमने राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और न्याय करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने पहले भी यह कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. राहुल गांधी ने रेप को एक राजनीतिक टूल बनाने का साहस किया. हमने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

Union Minister and BJP leader, Smriti Irani: We have said this before that crimes against women should not be politicised. Rahul Gandhi dared to make rapes a political tool. We have requested Election Commission to take action. https://t.co/BJgOSYrJe6