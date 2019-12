राहुल गांधी ने शेयर किया PM नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो, कहा - इस भाषण के लिए माफी मांगें प्रधानमंत्री

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के एक चुनावी भाषण पर बवाल मचा हुआ है. राहुल ने झारखंड के गोड्डा में एक रैली में देश में हो रही रेप की घटनाओं को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था. उनके भाषण पर शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो गया. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) सहित कई बीजेपी महिला सांसदों ने संसद में राहुल से माफी की मांग की. इसको लेकर सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. सदन से बाहर आकर राहुल ने मीडिया से बात की और माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया. कांग्रेस सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के एक भाषण का जिक्र किया और कहा कि वह कुछ देर में उनका (नरेंद्र मोदी) एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें वह दिल्ली को रेप कैपिटल बता रहे हैं.

Modi should apologise. 1. For burning the North East. 2. For destroying India's economy. 3. For this speech, a clip of which I'm attaching. pic.twitter.com/KgPU8dpmrE

इसके बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मोदी को माफी मांगनी चाहिए. 1- पूर्वोत्तर को जलाने के लिए. 2- भारत की अर्थव्यवस्था का विनाश करने के लिए. इस भाषण के लिए, जिसकी क्लिप में अटैच कर रहा हूं.' राहुल ने जिस वीडियो को शेयर किया है, वह उस समय का है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. वीडियो में मोदी कह रहे हैं, 'दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है और आपके पास मां-बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आपमें कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं पर गालियां दे रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो.'

#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Godda, Jharkhand: Narendra Modi had said 'Make in India' but nowadays wherever you look, it is 'Rape in India'. In Uttar Pradesh Narendra Modi's MLA raped a woman, then she met with an accident but Narendra Modi did not utter a word. (12.12.19) pic.twitter.com/WnXBz8BUBp