लखनऊ में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उग्र, पथराव और आगजनी, NDTV की ओबी वैन को नुकसान

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) कानून को लेकर देश के तमाम हिस्सों में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच लखनऊ से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं. खबर है कि पुराने लखनऊ में कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई है. पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है. प्रदर्शनकारियों ने परिवर्तन चौक पर NDTV की ओबी वैन को भी नुकसाना पहुंचाया है. ओबी के टेक्निशियन को भी चोट आई है. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया.

Lucknow: Protest against #CitizenshipAct turns violent in Hazratganj. Protesters pelted stones, Police resorted to lathi charge. A media OB van has also been set ablaze. pic.twitter.com/1W8LVdwvov