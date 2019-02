TV पर शहीदों की पत्नियों के आंसू महिला प्रिंसिपल से देखा नहीं गया, मदद के लिए पापा की दी हुईं चूड़ियां बेच दी

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत की खबर ने एक महिला प्रिंसिपल को इस कदर झकझोरा कि उन्होंने अपनी चूड़िंया तक बेच डाली और उससे जो पैसे हुए वह शहीदों के परिवारों के मदद के लिए दे दान कर दी. दरअसल, एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल किरण झागवाल ने पुलवामा आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवानों के परिवार की मदद के लिए 1,38,387 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया है. बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी.

किरण झागवाल ने कहा कि जब मैंने टीवी पर शहीदों की पत्नियों को रोते देखा, तो मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूं. इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां बेच दी और उस पैसे को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया. ये चूड़ियां मेरे पिता जी ने उपहार में दिए थे.

Kiran Jhagwal: When I saw the wives crying I thought what can I do for them, I sold my bangles&donated money to PM Relief Fund. The bangles were gifted by my father. People must come forward. We're a population of 130 Cr, if everyone donates even Re 1 each a lot can be collected. pic.twitter.com/uLDmqYN9Jr