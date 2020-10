कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में राहुल गांधी की "ट्रैक्टर रैली", मोगा से लुधियाना की दूरी करेंगे तय 

तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली आयोजित करेंगे. इस रैली में उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 11 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मोगा जिले के बधनी कलां में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे. उसके बाद बधनी कलां से जतपुरा तक "टैक्टर रैली" की अगुवाई करेंगे. राहुल गांधी की यह यात्रा जतपुरा, लुधियाना में समाप्त होगी. लुधियाना में वह दोपहर तीन बजे जन सभा आयोजित करेंगे.

Shri @RahulGandhi will be holding tractor rally at Nihal Singh Wala, Jagraon & Raikot as per the first day's schedule of Kheti Bachao Yatra along with CM @capt_amarinder, Punjab Affairs Incharge @harishrawatcmuk, PPCC President Sunil Jakhar & other leaders of the Congress Party. pic.twitter.com/46tLLQsWKK