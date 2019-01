राफेल पर रार: रक्षामंत्री पर फिर राहुल गांधी का पलटवार- HAL को दिए ऑर्डर साबित करें या फिर इस्तीफा दें

राफेल सौदे (Rafale Deal) को लेकरकांग्रेस (Congress)के तेवर और कड़े होते जा रहे हैं. रविवार को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्षराहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने राफेल सौदे को लेकर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)को एक लाख करोड़ रुपये की खरीद का आदेश देने को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने रविवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक लाख करोड़ रुपये की खरीद का आदेश देने का ‘झूठ' बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि एचएएल का कहना है कि उसे ‘एक पैसा भी नहीं मिला.'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पर एक और निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट किया है. 'जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसे छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं. राफेल डील को लेकर पीएम मोदी की झूठ को बचाने के चक्कर में रक्षामंत्री को संसद में झूठ बोलना पड़ा. सोमवार को रक्षामंत्री को संसद के सामने वो कागजात पेश करने चाहिए, जिसमें यह जिक्र हो कि सरकार ने एचएएल को एक लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं या फिर इस्तीफा दें.

The Lying Defence Minister's Lies Gets Exposed!



Def Min claimed that procurement orders worth ₹1 Lakh Cr provided to HAL!



HAL says Not a SINGLE PAISA has come, as Not a SINGLE ORDER has been signed!



For the first time,HAL forced to take a loan of ₹1000 Cr to pay salaries! pic.twitter.com/IzoRvHW1VM