कांग्रेस को मिला बीजेपी के 'शत्रु' का साथ, राफेल सौदे में जेपीसी जांच की वकालत की

राफेल मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा का साथ मिला है. बीजेपी के असंतुष्ट नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी की जेपीसी गठित करने की शुक्रवार को वकालत की है. बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल जेपीसी गठित करने की मांग कर रहे हैं. सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आज संसद का दृश्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल था. दिन-ब-दिन यह खराब हो रहा है. जब हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और हम दोषी नहीं हैं...लेकिन सच को दबाकर हम गरमागरम बहस और आरोप प्रत्यारोप तक ले जाकर मामलों को जटिल बना देते हैं.

निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर हमला- खानदान का नाम पीछे जुड़ा होने से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का हक नहीं

Today the scenario in Parliament, was very complicated for people. Day by day it's getting worse. When we have nothing to hide, and are not guilty..but by suppressing the truth we complicate matters leading to heated arguments & cross chair fire. Sir, why not nip this in the bud