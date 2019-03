राफेल की फाइलें चोरी होने पर कुमार विश्वास बोले- लो जी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी

सुप्रीम कोर्ट में राफेल केस(Rafale Case) की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि रक्षा मंत्रालय से राफेल की कुछ गोपनीय फाइलें चोरी हो गईं. इस पर कवि कुमार विश्वास ( Kumar Vishwas) ने निशाना साधते हुए कहा है कि भगवान मालिक है या वो मालिक हैं जो इन दिनों भगवान हैं. दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने राफेल के गोपनीय कागजात चोरी होने का खुलासा किया. उन्होंने यह बातें राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि वकील प्रशांत भूषण जिन कागजातों पर भरोसा कर रहे हैं, वह रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं. जिसकी जांच चल रही है.

Attorney General (AG), KK Venugopal told Supreme Court that certain documents were stolen from the Defence Ministry either by public servants and an investigation is pending. We are dealing with defence purchases which involve security of the state. It is a very sensitive case. https://t.co/pWDNt5Lsk0