अलीगढ़ में ढाई साल की बच्ची की हत्या मामले में राहुल और प्रियंका गांधी ने दिया यह बयान

अलीगढ़ में ढाई साल की बच्ची की हत्या के मामले में पूरे देश में माहौल गरमा गया है. इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की प्रतिक्रिया सामने आई है. राहुल गांधी ने कहा, 'अलीगढ़ में छोटी सी बच्ची की हत्या से यूपी हैरान है और मैं परेशान हूं. कोई इंसान किसी बच्चे के साथ इतनी निर्दयता कैसे कर सकता है? इस भयानक अपराध में बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जा सकता. यूपी पुलिस को न्याय करने के लिए तेजी से काम करना होगा जिससे हत्यारे पकड़े जाएं.' वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा, 'अलीगढ़ की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य घटना ने हिलाकर रख दिया है. हम ये कैसा समाज बना रहे हैं? बच्ची के माता-पिता पर क्या गुजर रही है ये सोचकर दिल दहल जाता है. अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'

ये भी पढ़ें: अलीगढ़ मर्डर केस: सामने आई ढाई साल की बच्ची की हत्या की वजह, 2 आरोपी गिरफ्तार, रासुका के तहत होगी कार्रवाई

The horrific murder of a little girl in Aligarh, UP has shocked and disturbed me. How can any human being treat a child with such brutality? This terrible crime must not go unpunished. The UP police must act swiftly to bring the killers to justice.