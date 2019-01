राहुल गांधी बोले- राफेल की वजह से CBI चीफ को हटाना चाहते हैं पीएम मोदी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है. उन्होंने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के मामले में दो सवाल किए और खुद ही जवाब भी देते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. सीबीआई में पिछले साल हुए विवाद के बाद सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था. दूसरे अफसर राकेश अस्थाना को भी सरकार ने जांच तक काम करने पर रोक लगा दी थी. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के रूप में कुछ शर्तों के अधीन काम करने की मंजूरी दी. जिसके बाद उन्होंने फिर से सीबीआई मुख्यालय में चार्ज संभाला है.

1. Why is the PM in such a tearing hurry to sack the CBI Chief?



2. Why will he not allow the CBI Chief to present his case in front of the selection committee ?



Answer: RAFALE