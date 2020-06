चीन को लेकर राहुल गांधी ने PM मोदी पर बोला हमला तो केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता से कही यह बात...

उनके बयान पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है, "राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी ट्विटर पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए. लेकिन वो वहीं इंसान हैं जिन्होंने जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले और 2016 के उरी हमले के बाद सबूत मांगे थे."

Rahul Gandhi should know that on international matters, like China, questions should not be asked on Twitter. He is the same man who asked for evidence after Balakot airstrikes and 2016 Uri attack: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/sxF4VOh9GK