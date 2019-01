आलोक वर्मा को हटाए जाने पर राहुल गांधी बोले- PM मोदी के दिमाग में घूम रहा है डर, सो भी नहीं सकते

आलोक वर्मा (Alok Verma) को सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राफेल मामले का डर प्रधानमंत्री के दिमाग में घूम रहा है जिस वजह से वह सो भी नहीं सकते. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल किये जाने के मात्र दो दिन बाद आलोक वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक हाई पावर सेलेक्शन कमेटी ने ने गुरुवार को एक मैराथन बैठक के बाद एक अभूतपूर्व कदम के तहत भ्रष्टाचार और कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आरोपों में सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया.

एक शख्स के झूठे आरोपों पर मेरा ट्रांसफर, CBI की ईमानदारी के लिए दोबारा ऐसा ही करूंगा: आलोक वर्मा

राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, ''मोदी जी, के दिमाग में डर घूम रहा है. वह सो नहीं सकते. उन्होंने वायुसेना से 30 हजार करोड़ रुपये की चोरी की और अनिल अंबानी को.' उन्होंने कहा, ''सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को दो बार हटाना स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री अब अपने ही झूठ से घिर चुके हैं. सत्यमेव जयते.'' गौरतलब है कि राफेल मामले को लेकर गांधी प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के साथ अनिल अंबानी पर भी आरोप लगाते हैं. अंबानी समूह उनके आरोपों को पहले ही खारिज कर चुका है. उधर, सीबीआई निदेशक को हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्मा को हटाने के इस कदम से फिर साबित हो गया है कि मोदी राफेल मामले की जांच से डरे हुए हैं.

Fear is now rampaging through Mr Modi's mind. He can't sleep. He stole 30,000Cr from the IAF and gave it to Anil Ambani. Sacking the CBI Chief #AlokVerma twice in a row, clearly shows that he is now a prisoner of his own lies.



Satyamev Jayate.