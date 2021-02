देखें VIDEO: महिला ने तमिल में की राहुल गांधी से शिकायत, पुदुच्चेरी के CM ने कुछ और ही किया अनुवाद

पुदुच्चेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी संकट में चल रही है. कहा जा रहा है कि उनकी सरकार अल्पमत में है. वहां जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में राहुल यहां यात्रा पर आए. मुख्यमंत्री के साथ वो यहां मछुआरा समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे थे. लोगों से बातचीत के दौरान राहुल से एक महिला ने मुख्यमंत्री नारायणसामी के खिलाफ शिकायत करते हुए तमिल में कहा कि 'वो यहां आए हैं. लेकिन जब चक्रवात आया था तो क्या वो आए थे हमें देखने?'

महिला की बात का अनुवाद करते हुए मुख्यमंत्री बोले, 'निवार चक्रवात के दौरान, मैं यहां लोगों से मिला, राहत दिया. ये कह रही हैं.'

