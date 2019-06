झारखंड में युवक की हत्या पर सत्तासीन ताकतवर लोगों की खामोशी हैरान करने वाली : राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में एक युवक की भीड़ द्वारा कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना को मानवता पर धब्बा करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार के ताकतवर लोगों की खामोशी हैरान करने वाली है.

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''झारखंड में युवक की बर्बरता से पीट-पीटकर हत्या किया जाना मानवता पर धब्बा है. पुलिस की बर्बरता यह है कि उसने इस घायल लड़के को चार दिन तक अपनी हिरासत में रखा. यह हैरान करने वाला है."

उन्होंने कहा, '' हैरान करने वाली बात यह भी है कि भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकार के ताकतवर आवाजें खामोश हैं. ''

The brutal lynching of this young man by a mob in Jharkhand is a blot on humanity. The cruelty of the police who held this dying boy in custody for 4 days is shocking as is the silence of powerful voices in the BJP ruled Central & State Govts. #IndiaAgainstLynchTerrorpic.twitter.com/4MKvli1ohC