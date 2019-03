लखनऊ में हुए कश्मीरियों की लाठी-थप्पड़ से पिटाई का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कही यह बात

Kashmiri Attacked in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे दो कश्मीरी व्यापारियों पर हुए हमले पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कश्मीरी व्यापारियों पर हुए हमले का वीडियो शेयर किया और इसकी कड़ी निंदा की. राइट विंग संगठन से जुड़े लोगों के चंगुल से कश्मीरियों को बचाने वाले उस बहादूर शख्स को भी राहुल गांधी ने सलाम किया है. दरअसल, गुरुवार को मामला सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि बुधवार को ड्राई फ्रूट्स बेच रहे दो कश्मीरियों को भगवाधारी हमलावरों ने लाठी-डंडे और थप्पड़ों से पीटा. इतना ही नहीं, हमलावरों ने दोनों कश्मीरियों को आतंकवादी और पत्थरबाज भी कहा.

कश्मीरी विक्रेताओं पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भगवाधारी गुंडों का कहर, एक्ट्रेस बोलीं- खौफनाक!

राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 'उत्तर प्रदेश में कश्मीरी व्यापारियों पर हुए हमले के वीडियो से मैं परेशान हूं. मैं उस बहादूर को सलाम करता हूं जिन्होंने हमलावरों को चुनौती दी. हमारे देश के हर कोने से भारत अपने नागरिकों का है. मैं हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता हूं.'

While I'm disgusted by this video of Kashmiri traders being attacked in UP, I salute the braveheart who challenged the attackers. India belongs to its citizens, from every corner of our nation. I strongly condemn all acts of violence against our Kashmiri brothers & sisters. pic.twitter.com/xuNsnsX12K