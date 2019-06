योग दिवस पर सेना की 'डॉग स्क्वॉयड' की फोटो ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा- 'न्यू इंडिया', तो अमित शाह ने किया पलटवार

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सेना की ‘डॉग यूनिट' के योग कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए सरकार पर तंज किया. राहुल गांधी ने ट्विटर पर ‘डॉग यूनिट' के एक योग कार्यक्रम की तस्वीरें साझा कीं और लिखा, ‘न्यू इंडिया'. उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें ‘डॉग यूनिट' से जुड़े जवानों के साथ खोजी कुत्ते भी योगासन की मुद्रा में नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी के इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया.

गृह मंत्री अमित शाह ने उनपर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने योग दिवस का मजाक बनाया और सुरक्षा बलों का अपमान किया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शाह ने कहा, ‘कांग्रेस नकारात्मकता के साथ है. आज उसकी नकारात्मकता उस वक्त दिखी जब उसने तीन तलाक का समर्थन किया. अब वे योग दिवस और सुरक्षा बलों का अपमान कर रहे हैं. आशा करता हूं कि उसमें सकारात्मकता की भावना पैदा होगी'.

Congress stands for negativity.



Today, their negativity was seen in their clear support to the medieval practice of Triple Talaq. Now, they mock Yoga Day and insult our forces (yet again!)



Hoping the spirit of positivity will prevail. It can help overcome toughest challenges. https://t.co/sC00yrBcpA