सीमा विवाद पर राहुल गांधी की मोदी सरकार को खरी-खरी, कहा-चीन के साथ बातचीत केवल...

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार: वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन...

The only “talk” to have with China is about restoration of ‘Status Quo Ante' as of March 2020. PM & GOI refuse to take responsibility for pushing China out of our land. All other “talk” is worthless.

राहुल ने शुक्रवार सुबह भी भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. राहुल गांधी ने सुबह अपने ट्वीट में लिखा था, "चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया. भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है? या फिर इसे भी एक "दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है." राहुल गांधी पहले भी कई बार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं.चीन का मसला हो, कोरोना का प्रबंधन या फिर रोजगार का मुद्दा, राहुल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे.

The Chinese have taken our land.



When exactly is GOI planning to get it back?



Or is that also going to be left to an 'Act of God'?