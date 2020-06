अज्ञानता से भी खतरनाक होता है घमंड - राहुल गांधी ने COVID और अर्थव्यवस्था को लेकर आइंस्टाइन के हवाले से मोदी सरकार पर साधा निशाना

देश में कोरोना के बढ़ते मामले और डगमगाती अर्थव्यवस्था को राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों और अर्थव्यवस्था का एक ग्राफ शेयर किया है, इसके साथ उन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन भी लिखा, जिसके अनुसार अज्ञानता से ज़्यादा खतरनाक सिर्फ एक चीज़ होती है, वह है घमंड. बताते चलें कोविड के खिलाफ तैयारियों से लेकर अर्थव्यवस्था पर किए गए फैसलों को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं.

“The only thing more dangerous than ignorance is arrogance.”

