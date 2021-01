IRCTC ने रेल यात्रियों के लिए ट्रेनों में ऑनलाइन खाना मंगाने की सुविधा दोबारा शुरू की

रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी (IRCTC) को ई कैटरिंग सेवा (e-catering services) दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है. इससे रेल यात्री ट्रेन में खाना मंगा सकेंगे. यह सेवा फिलहाल चुनिंदा स्टेशनों के लिए ही चालू होगी. आईआरसीटीसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है. कोरोना की महामारी के बाद रेलवे ने पहले तो सभी तरह की ट्रेनों का परिचालन ही बंद कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन के करीब दो माह बाद इसे ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ. हालांकि ई कैटरिंग सेवा को चालू नहीं किया गया था. हालांकि कोरोना संक्रमण काबू में आने के बाद इसे दोबारा मंजूरी दी गई है.

Railway Board permits IRCTC to resume e-catering services at a selected number of stations, says IRCTC pic.twitter.com/JOFQ8i15DI