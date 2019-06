बारिश में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' की दर्शक गैलरी में भर गया पानी, वीडियो शेयर कर लोगों ने उठाए सवाल

गुजरात में 3000 करोड़ की लागत से बनाए गए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी (Statue Of Unity) की दर्शक गैलरी में बारिश का पानी घुस गया है. इस बीच किसी पर्यटक ने फर्श पर फैले पानी और छत से पानी टपकने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी सरकार के इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. अधिकारियों ने बताया कि 135 मीटर ऊंची इस गैलरी के सामने ग्रिल लगा है जिससे भारी बारिश के दौरान तेज हवा के साथ पानी घुस जाता है.

Viewing Gallery of ₹3000 crore Statue of Unity



One rain and it gets flooded, water leaking from the roof and front. Such an expensive statue and they couldn't even design it to prevent this.. pic.twitter.com/V4pUQxNVS2