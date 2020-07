राजस्थान : SC जाने के मूड में मायावती, बोलीं - कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे सही वक्त का इंतज़ार

मायावती ने कहा कि बसपा पहले भी अदालत जा सकती थी लेकिन हम कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे. अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है. हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे.

BSP could have gone to the court earlier too but we were looking for a time to teach Congress party and CM Ashok Gehlot a lesson. Now we have decided to go to the Court. We will not let this matter alone. We will go even to the Supreme Court: BSP Chief Mayawati pic.twitter.com/vxTI5up3BQ