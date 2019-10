Ranbaxy के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार

फार्मा कंपनी रैनबैक्सी (Ranbaxy) के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह (Shivinder Singh) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शिविंदर सिंह पर धोखाधड़ी (Fraud) और ठगी का आरोप है. रेलीगेयर फिनवेस्ट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. शिविंदर सिंह पर 740 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोप है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पुलिस ने शिविंदर सिंह के अलावा मामले से जुड़े तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है. बता दें कि पुलिस कथित तौर पर शिविंदर सिंह के बड़े भाई मालविंदर सिंह (Malvinder Singh) की भी तलाश कर रही है, जिनका नाम भी इस मामले में है.

Economic Offences Wing of the Delhi Police has arrested Ranbaxy's former promoter Shivinder Singh and three others arrested on a complaint given by Religare Enterprises Limited. Religare has accused them of diverting funds and misappropriation. pic.twitter.com/3rZLLOeHwk